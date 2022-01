Pattinaggio artistico | Europei Tallinn 2022 | strepitoso podio di Grassl | scrive la storia ed è argento

Advertising

sportface2016 : #Pattinaggio artistico, Europei #Tallinn: Daniel #Grassl scrive la storia, argento strepitoso - Noninfluente : RT @drag_me_away: Quando finisce sta sottospecie di torneo di pattinaggio artistico sul ghiaccio? Torniamo allo sport vero? #raisport - drag_me_away : Quando finisce sta sottospecie di torneo di pattinaggio artistico sul ghiaccio? Torniamo allo sport vero? #raisport - GET0USWHISTLE : il tipo italiano del pattinaggio artistico ha pure ballato (si dice così??) sulla opening di Peaky blinders sclero - GET0USWHISTLE : l’italiano del pattinaggio artistico è bellissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

...anche dal sentirsi ripetere costantemente che ilfosse un "sport da fr*ci", tant'è che il riconoscersi gay l'ha "perseguitato" per anni. Anche Jason Brown è un pattinatoresu ...Notizia strepitosa per il movimento italiano deldi figura. L'International Skating Union ha assegnato in via ufficiale all 'Italia le finali di ISU Grand Prix 2022/2023, che si disputeranno dall'8 all'11 dicembre 2022 in un palazzetto ...E’ podio per Daniel Grassl agli Europei di Tallinn 2022 di pattinaggio artistico. Al termine del libero, l’azzurro – quinto dopo il corto – scrive un’incredibile pagina di storia riuscendo, con il suo ...Miglior risultato in un appuntamento internazionale per Lukas Britschgi, che ha chiuso all'11o posto la gara individuale maschile degli Europei di pattinaggio artistico che si stanno svolgendo a Talli ...