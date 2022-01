Paolo Conte: esce “Live at Venaria Reale” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arriva sulle piattaforme digitali “Live at Venaria Reale”, registrato durante lo straordinario concerto di Paolo Conte del 30 settembre alla Reggia di Venaria Reale. Paolo Conte: quando esce “Live at Venaria Reale”? esce oggi, venerdì 14 gennaio, il “Live At Venaria Reale”. Si tratta di un album registrato durante lo straordinario concerto di Paolo Conte nel cuore della Reggia di Venaria Reale. Prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per Platinum Srl) e trasmesso in esclusiva streaming ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Arriva sulle piattaforme digitali “at”, registrato durante lo straordinario concerto didel 30 settembre alla Reggia di: quandoat”?oggi, venerdì 14 gennaio, il “At”. Si tratta di un album registrato durante lo straordinario concerto dinel cuore della Reggia di. Prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per Platinum Srl) e trasmesso in esclusiva streaming ...

