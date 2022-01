Motomondiale: Marquez 'Periodo difficile ma ora ci vedo bene' (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Ho anche temuto di non poter più salire su una moto" MADRID (SPAGNA) - "Ci vedo perfettamente, non ci sarà bisogno di operarmi". Marc Marquez spera stavolta di essersi davvero lasciato il peggio alle ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) "Ho anche temuto di non poter più salire su una moto" MADRID (SPAGNA) - "Ciperfettamente, non ci sarà bisogno di operarmi". Marcspera stavolta di essersi davvero lasciato il peggio alle ...

