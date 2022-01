Morte Bergamini – Luigi Simoni, ex compagno del Cosenza: “Nessuna droga, nessuna partita truccata…!” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Va avanti alla Corte d’Assise a Cosenza, il noto processo che intende far luce sulla Morte di Bergamini, Morte avvenuta, come ricorderete, il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 a Roseto Capo Spulico. Ieri in aula l’unica indiziata, accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, vale a dire l’ex fidanzata Isabella Internò. Testimone della giornata era stato l’ex portiere e amico fraterno di Denis Luigi Simoni detto Gigi. “Denis era una persona vera, leale, un professionista serio come pochi e poi era bello, giovane e biondo molto apprezzato dalle donne Io e Denis avevamo tanti sogni in comune sia a livello calcistico, perché l’obiettivo era quello di arrivare in serie A per giocare con i “grandi” del tempo, e sia quello dopo la fine della ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Va avanti alla Corte d’Assise a, il noto processo che intende far luce sulladiavvenuta, come ricorderete, il 18 novembre 1989 lungo la Statale 106 a Roseto Capo Spulico. Ieri in aula l’unica indiziata, accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, vale a dire l’ex fidanzata Isabella Internò. Testimone della giornata era stato l’ex portiere e amico fraterno di Denisdetto Gigi. “Denis era una persona vera, leale, un professionista serio come pochi e poi era bello, giovane e biondo molto apprezzato dalle donne Io e Denis avevamo tanti sogni in comune sia a livello calcistico, perché l’obiettivo era quello di arrivare in serie A per giocare con i “grandi” del tempo, e sia quello dopo la fine della ...

