Misterioso omicidio a Saronno; dolore per la morte di Nicolò e Davide – ANTEPRIMA

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 14 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La nuova edizione del Notiziario, in edicola dal 14 gennaio, si apre con la notizia delin strada a, dove un uomo è stato soccorso in condizioni critiche ed è morto qualche giorno dopo in ospedale a Legnano., di Rovellasca e Paderno Dugnano, morti a soli 19 e 25 tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.