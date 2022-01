Mauro: "Ora l'attacco del Sassuolo è migliore di quello della Juventus" (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ex bianconero Massimo Mauro è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue considerazioni sulla squadra di Allegri: "I migliori attacchi della A? Prima, l’Inter. Seconda,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ex bianconero Massimoè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue considerazioni sulla squadra di Allegri: "I migliori attacchiA? Prima, l’Inter. Seconda,...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Mauro: 'Ora l'attacco del #Sassuolo è migliore di quello della #Juventus' - angeleri_mauro : RT @autocostruttore: Zaia: «Niente zona arancione per ora. Senza i ricoveri dei no-vax saremmo in zona bianca» - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Mauro: “La Juve non può permettersi due punte. Ne farei giocare solo una. Ora attacco Sassuolo più forte… - mauro_mpa : @davcarretta Ora capisco i parroci che vietavano i fotografi alle prime comunioni - mauro_marley : @passcalcio @DevidMarty93 No mi spiace fra, ho altro da fare ora. Lo scherzo è bello finchè dura poco. Passatela bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Ora "Forghieri simbolo della modenesità" L'impegno è assunto anche da tutto il territorio " ha spiegato il sindaco " e prosegue ora, ... Leo Turrini, giornalista esperto di motori, ha esordito citando le radici modenesi di Forghieri: "Mauro è ...

People Mover Bologna, lavori di notte senza il via libera ... molto pesanti " racconta invece Mauro Gnudi, anche lui un frontaliero della monorotaia ". Dovevano ... Insomma la richiesta è precisa, e il comitato per ora non farà un passo 'ulteriore'. "Crediamo in ...

Massimo Mauro punge l'attacco Juve: «Inferiore a quello del Sassuolo!» Juventus News 24 Aisla. Massimo Mauro confermato alla presidenza dell'Associazione 06 MAG - L'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha confermato Massimo Mauro alla presidenza dell’associazione. Massimo Mauro ha già guidato AISLA negli ultimi 4 anni dopo l’elezione ne ...

L’ex consigliere Mauro Pasquini crea un blog sull’ambiente Informazioni di natura ambientale sul territorio di Altopascio. Nasce nella cittadina del Tau un blog a cura dell’ex consigliere comunale Mauro Pasquini (nella foto). Il titolo è tutto un programma: “ ...

L'impegno è assunto anche da tutto il territorio " ha spiegato il sindaco " e prosegue, ... Leo Turrini, giornalista esperto di motori, ha esordito citando le radici modenesi di Forghieri: "è ...... molto pesanti " racconta inveceGnudi, anche lui un frontaliero della monorotaia ". Dovevano ... Insomma la richiesta è precisa, e il comitato pernon farà un passo 'ulteriore'. "Crediamo in ...06 MAG - L'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha confermato Massimo Mauro alla presidenza dell’associazione. Massimo Mauro ha già guidato AISLA negli ultimi 4 anni dopo l’elezione ne ...Informazioni di natura ambientale sul territorio di Altopascio. Nasce nella cittadina del Tau un blog a cura dell’ex consigliere comunale Mauro Pasquini (nella foto). Il titolo è tutto un programma: “ ...