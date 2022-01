Masterchef Italia 11 | l' intervista ai concorrenti eliminati Andrea e Nicolas

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La nostraaidi11,Comazzi eBianchini.11 è entrato nel vivo e, a poche puntate dal giro di boa, la gara si fa sempre più difficile e la pressione sempre più alta. Il cooking show più amato daglini, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW), ha visto ieri l'eliminazione di altri due, il maître con il sogno di diventare chefComazzi eBianchini, tra i più giovani partecipanti a questa edizione. Il primo ha dovuto togliersi il grembiule dopo …

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef Italia

11 è entrato nel vivo e, a poche puntate dal giro di boa, la gara si fa sempre più difficile e la pressione sempre più alta. Il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da ...La quinta serata diè un viaggio nelle emozioni e nei ricordi, tra esperienze passate e commoventi storie di vita: da qui nascono energia e passione per la cucina, ma anche concentrazione per affrontare ...Se chef Barbieri e chef Locatelli sono apparsi in alcuni momenti più accondiscendenti è toccato a chef Cannavacciuolo richiamare tutti all’ordine: guardate [VIDEO] ...Nell’Invention Test di ieri a MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, episodi sempre disponibili on demand), i cuochi amatoriali dovevano preparare i piatti presentati dai tre giudici che han ...