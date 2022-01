Juventus-Napoli | Allegri a Sozza | “Sei un cogl***e | hanno fatto le sceneggiate napoletane”

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Emergono ulteriori dettagli in merito a, match valevole per la ventesima giornata di Serie A. ‘Il Tempo‘ ha infatti svelato gli insulti che il tecnico dei bianconeri, Massimiliano, ha espresso in direzione dell’arbitro: “È un. Testa di c***o, deve recuperare 12 minuti e non 5. Vi fate prendere per il c**o. Stavano sempre per terra,le. Ora basta, anche se mi squalificano per tre mesi“., poi, ha rivolto queste parole direttamente al direttore di gara: “Sei un. Non mi faccio prendere per il culo da un“. SportFace.