Inter | Marotta fiuta il colpo a parametro zero da una big di Serie A!

(Di venerdì 14 gennaio 2022)ilda una big diA. L’indiscrezione lanciata questa mattina da Tuttosport ha del clamoroso: Infatti, qualora la Juventus e Paulo Dybala non riuscissero ad accordarsi sul rinnovo di contratto, ecco che l’potrebbe approfittarne.è storicamente attento ai possibili colpi a, e all’attuale numero 10 bianconero non farebbe male cambiare aria. Dybala, Juve,Il dubbio più concreto è legato all’ingaggio richiesto da Dybala. La joya pretende 10 milioni di euro all’anno, cifra che ha fatto tentennare e non poco la dirigenza bianconera e che eventualmente andrebbe in controtendenza con i tetti salariali imposti da Steven Zhang. ...

Advertising

AlfredoPedulla : Il signor “se sarei” di Bari vecchia disse “è un incompetente”. Ma anche chi si occupa di restauri sa che #Marotta… - Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - DiMarzio : .??@Inter?: trovato l’accordo con i dirigenti per il rinnovo - imepicbrozo77 : RT @AmalaTV_: GdS - Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve. L'argentino aspetterà i bianconeri fino alla fine d… - AlexDoni_ : RT @7Robymar: L'Inter premia i dirigenti: Marotta, Ausilio e Baccin rinnovano fino al 2025, Mozzillo fino al 2040 (Sky) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

Sfida aperta tra, Juventus e non solo per la nuova stella del calcio brasiliano, possibile colpo di mercato in chiave futuraBeppee Andrea Agnelli potrebbero presto sfidarsi per il nuovo gioiello del ...1 Beppeha cambiato il volto dell'. Se ne va Conte? E noi prendiamo Inzaghi. Lukaku fa le valigie? Dentro Dzeko più Correa. Impossibile trovarlo impreparato. Non lo è stato neanche con l'...L' Inter ci prova per Paulo Dybala: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vogliono approfittare dello stallo nel rinnovo di contratto tra la Joya e la Juventus per piazzare il c ...CALCIOMERCATO - Paulo Dybala sembra ormai entrato in rotta di collisione con i dirigenti della Juventus? Non c'è problema, arriva Marotta a sistemare le cose. L ...