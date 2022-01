Il gioco di Salvini. Spinge Berlusconi, chiude a Draghi, tratta anche con la sinistra (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sta cercando anche lui “l’amante” ma gli promette: “Silvio, sei tu lo sposo”. E garantiscono che oggi, quando Matteo Salvini incontrerà Berlusconi, insieme a Giorgia Meloni, per il vertice del centrodestra, gli chiederà di scorrere la lista dei suoi grandi elettori e che poi, ma sempre con affetto, gli suggerirà: “Per noi non c’è che il tuo nome per il Quirinale ma devi essere il primo ad averne un altro dopo il tuo”. Ieri, il leader della Lega ha dichiarato che “il centrodestra è compatto nel sostegno a Berlusconi” ma non è forse Berlusconi ad avere insegnato che in politica l’unica ideologia è il libertinaggio? Sempre ieri, di mattina, per placarlo e per confermargli che “noi della Lega la parola l’abbiamo sempre mantenuta al contrario di altri”, dove per altri c’era chi ci leggeva l’insinuazione ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sta cercandolui “l’amante” ma gli promette: “Silvio, sei tu lo sposo”. E garantiscono che oggi, quando Matteoincontrerà, insieme a Giorgia Meloni, per il vertice del centrodestra, gli chiederà di scorrere la lista dei suoi grandi elettori e che poi, ma sempre con affetto, gli suggerirà: “Per noi non c’è che il tuo nome per il Quirinale ma devi essere il primo ad averne un altro dopo il tuo”. Ieri, il leader della Lega ha dichiarato che “il centrodestra è compatto nel sostegno a” ma non è forsead avere insegnato che in politica l’unica ideologia è il libertinaggio? Sempre ieri, di mattina, per placarlo e per confermargli che “noi della Lega la parola l’abbiamo sempre mantenuta al contrario di altri”, dove per altri c’era chi ci leggeva l’insinuazione ...

Pino26043188 : @TgLa7 Per Salvini, Berlusconi Presidente. Poi cade il governo perché loro pensano di vincere. E il gioco è fatto. - CirianiCarlo : RT @tdrclaudio: Se sanno che Berlusconi non sarà mai Presidente Salvini e Meloni a che gioco giocano e chi gli fa da sponda nel centrosinis… - MarioRigoni2 : RT @tdrclaudio: Se sanno che Berlusconi non sarà mai Presidente Salvini e Meloni a che gioco giocano e chi gli fa da sponda nel centrosinis… - leoguer74045306 : RT @tdrclaudio: Se sanno che Berlusconi non sarà mai Presidente Salvini e Meloni a che gioco giocano e chi gli fa da sponda nel centrosinis… - tdrclaudio : Se sanno che Berlusconi non sarà mai Presidente Salvini e Meloni a che gioco giocano e chi gli fa da sponda nel centrosinistra? -