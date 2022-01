I cittadini vogliono un cambio di rotta in chiave green (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dalle raccomandazioni dei duecento cittadini selezionati in modo casuale nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa emerge chiaramente la volontà di un cambio di rotta. Le proposte dei cittadini europei si rivelano in linea con le battaglie che noi Verdi portiamo avanti da tempo: una completa revisione della politica agricola comune per dirottare i finanziamenti dalle grandi aziende agricole - che producono in maniera industriale - agli agricoltori virtuosi che producono in maniera sostenibile; una mobilità pulita, condivisa e diffusa, rimboschimento e fermare il consumo di suolo, divieto dell’uso non necessario degli antibiotici negli allevamenti, ridurre fortemente il nostro consumo di carne, un’economia circolare come stella polare per riorientare il nostro sistema ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dalle raccomandazioni dei duecentoselezionati in modo casuale nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa emerge chiaramente la volontà di undi. Le proposte deieuropei si rivelano in linea con le battaglie che noi Verdi portiamo avanti da tempo: una completa revisione della politica agricola comune per dire i finanziamenti dalle grandi aziende agricole - che producono in maniera industriale - agli agricoltori virtuosi che producono in maniera sostenibile; una mobilità pulita, condivisa e diffusa, rimboschimento e fermare il consumo di suolo, divieto dell’uso non necessario degli antibiotici negli allevamenti, ridurre fortemente il nostro consumo di carne, un’economia circolare come stella polare per riorientare il nostro sistema ...

