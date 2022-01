Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza sulla neve tra coccole e baci

(Di venerdì 14 gennaio 2022)Pretell mette gli sci ai piedi per la prima volta, elo supporta.Amore in vetta perche hanno iniziato l’anno con una bella. I due ex gieffini sono a Madonna di Campiglio per un po’ di relax edi coppia tra discese in

Advertising

MediasetTgcom24 : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve #giuliasalemi… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Biagio D’Anelli, Andrea Zelletta, Paola Caruso e Sonia Lorenzini! Giulia Sal… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Adriana Volpe, Luca Vismara, Claudio Napolitano e Antonello Lauretti! Giulia… - Lory_0013 : RT @MediasetTgcom24: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve #giuliasalemi - Sabina57269535 : RT @MediasetTgcom24: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Madonna di Campiglio, vacanza al bacio sulla neve #giuliasalemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Sognano i fan die Pierpaolo Pretelli dopo le foto condivise che ritraggono la coppia più affiatata e innamorata che mai in un posto magico Nonostante i numerosi impegni lavorativi,e ...Anche svariati personaggi famosi del mondo dello spettacolo le hanno augurato un felice compleanno: si tratta della magnifica modella, del noto ex gieffino Andrea Mainardi , della ...Quest'anno al Festival di Sanremo torna il pubblico in sala. Dopo giorni di dubbi e timori è stata ufficializzata la presenza degli spettatori all'Ariston dall'1 al 5 febbraio, le date in cui si svolg ...Orlando Bloom e Katy Perry sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Nonostante la loro storia sia iniziata nel 2016, infatti, i due non perdono occasione per dichiararsi affetto e m ...