GF Vip | l’evento più atteso è arrivato | il pubblico aspetta da settimane

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Al GF Vip 6, forse mai come nelle altre edizioni, gli equilibri nella Casa cambiano alla velocità della luce. Al momento, dopo la strigliata di Alfonso Signorini, tra i vipponi regna la calma ma forse è solo apparente perché sono spaccati. Due gruppetti, uno più agguerrito dell’altro, che continuano a lanciarsi frecciatine. Di certo nella nuova puntata, in programma venerdì 14 gennaio 2022, il conduttore tornerà in Casa per chiarire ancora una volta questa divisione. Ma probabilmente si parlerà anche di coppie e coppie e coppie scoppiate. Da un lato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che dopo essersi fidanzati e poi lasciati “ufficialmente” al GF Vip 6 sono di nuovo una cosa sola nella Casa. Con buona pace di Jessica Selassié, che ha da sempre manifestato interesse per l’ex corteggiatore di UeD. GF Vip 6, nella nuova puntatapiù ...