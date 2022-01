GF Vip | Kabir russa troppo | il comportamento degli altri vipponi scatena il web

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Episodio particolare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6.Bedi, 76 anni fra due giorni, è stato costretto a passare la notte sul divano. Questo è successo nel loft di Cinecittà, dove il celebre attore è uno dei concorrenti del reality show targato Mediaset. Come quanto accaduto nei giorni passati, il gieffino ha ‘procurato fastidio’ ai compagni d’avventura a causa del suore e per tale motivazione si è recato sul divano. I fan del programma non sembrerebbero aver gradito questa situazione.Bedieccessivamente nella notte Scendendo nei particolari, l’indiano naturalizzato italiano è stato svegliato dagli inquilini del GF Vip 6, i quali non riuscivano a dormire per l’eccessivore diBedi. Per evitare di recare ulteriore fastidio ai suoi ...

Clalblanca : RT @marinar90119074: Speriamo che alla fine di questa fiera delle vanità a vincere il gf sia proprio Kabir anche perchè l'unico vero VIP ch… - marinar90119074 : Speriamo che alla fine di questa fiera delle vanità a vincere il gf sia proprio Kabir anche perchè l'unico vero VIP… - Paola89513085 : @Marizzita_ È vero, la signora Katia la iena ha tutte le comodità, e il povero Kabir x non disturbare le principess… - Unf_Tweet : - zazoomblog : Grande Fratello Vip Kabir Bedi costretto a dormire in salone da solo lindignazione del web - #Grande #Fratello… -

Non si arrestano le polemiche all'interno della Casa del Grande Fratello. Questa volta c'entraBedi . Il 'Sandokan' del piccolo schermo è finito nei trend di Twitter per via del trattamento che alcuni 'vipponi' gli hanno riservato questa notte. Il 75enne è stato ...Nella Casa del Grande Fratello, sempre esserci una disparità di trattamento nei confronti diBedi . Nelle ultime ore, nel web si è scatenata una polemiche per il comportamento di alcuni gieffini nel confronti del noto ...Se c’è una cosa che al GF Vip non manca, sono sicuramente cosmetici e valigette beauty ma qualcuno non è soddisfatto: Kabir Bedi non trova adeguata la dotazione cosmetica ...Per l’ennesima volta Federica si è ritrovata tutta rannicchiata nel letto a poter dormire in uno spazio molto ridotto, sempre per colpa di Valeria... Foto: Ufficio Stampa Endemol ...