Galaxy S22 con Snapdragon 8 Gen 1 per tutti? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Galaxy S22 con Snapdragon 8 Gen 1 anche per l’Italia? L’ipotesi è altamente probabile a causa del ritardo del lancio del nuovo processore Exynos 2200. La nuova GPU AMD porta a problemi di surriscaldamento secondo le ultime indiscrezioni apparse in rete e Samsung sta cercando una soluzione. Anche nel 2022 lo Snapdragon è più performante del chip Exynos di Samsung oppure le cose sono diverse? Il confronto su Geekbench fornisce delle indicazioni interessanti. Rendering del Galaxy S22 Ultra, praticamente un Note Galaxy S22 con Snapdragon 8 anche in Italia? Quest’anno Samsung potrebbe fare delle scelte forzate riguardo il processore che sarà montato sui prossimi top di gamma, la serie Galaxy S22 con Snapdragon 8 Gen 1 per tutti, anche in ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 14 gennaio 2022)S22 con8 Gen 1 anche per l’Italia? L’ipotesi è altamente probabile a causa del ritardo del lancio del nuovo processore Exynos 2200. La nuova GPU AMD porta a problemi di surriscaldamento secondo le ultime indiscrezioni apparse in rete e Samsung sta cercando una soluzione. Anche nel 2022 loè più performante del chip Exynos di Samsung oppure le cose sono diverse? Il confronto su Geekbench fornisce delle indicazioni interessanti. Rendering delS22 Ultra, praticamente un NoteS22 con8 anche in Italia? Quest’anno Samsung potrebbe fare delle scelte forzate riguardo il processore che sarà montato sui prossimi top di gamma, la serieS22 con8 Gen 1 per, anche in ...

Advertising

TuttoAndroid : Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe arrivare solo in versione Snapdragon - giannifioreGF : #GalaxyS22 con #Snapdragon8Gen1 per tutti? - telefoninonet : Samsung Galaxy S22+ e Ultra: sono sempre più vicini - P0PPEL : RT @HDblog: Galaxy S22 Ultra, Snapdragon in tutto il mondo: la saga Exynos continua - telodogratis : Galaxy S22 Ultra, Snapdragon in tutto il mondo: la saga Exynos continua -