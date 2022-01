Fortnite torna su iOS grazie a GeForce Now e la versione è quella mobile (Di venerdì 14 gennaio 2022) GeForce Now ha lanciato una beta chiusa di Fortnite giocabile su iOS via Safari. È la versione mobile del gioco, così come quella prima dell’allontanamento dell’App Store. Nvidia non chiede commissioni a Epic e Fortnite può tornare a vivere su iPhone e iPad... Leggi su dday (Di venerdì 14 gennaio 2022)Now ha lanciato una beta chiusa digiocabile su iOS via Safari. È ladel gioco, così comeprima dell’allontanamento dell’App Store. Nvidia non chiede commissioni a Epic epuòre a vivere su iPhone e iPad...

