Domanda pensione precoci 2022, serve caricare il modello D-RED (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pensionandi precoci devono allegare alla Domanda di pensione on line il modello D-RED altrimenti la pensione non sarà posta in pagamento. Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna viene descritta la procedura per compilare e caricare il mod. D-RED. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) I pensionandidevono allegare alladion line ilD-RED altrimenti lanon sarà posta in pagamento. Nella allegata scheda del prof. Renzo Boninsegna viene descritta la procedura per compilare eil mod. D-RED. L'articolo .

