Dayane Mello smentisce la molestia della Fazenda: “Non è successo niente!” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dayane Mello ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha smentito di aver ricevuto delle molestie da Nego do Borel durante La Fazenda, il reality show che l’ha vista protagonista in Brasile. Dayane Mello: “Non c’è stata alcuna molestia” La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia. So che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 gennaio 2022)ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha smentito di aver ricevuto delle molestie da Nego do Borel durante La, il reality show che l’ha vista protagonista in Brasile.: “Non c’è stata alcuna” La verità è che non è mainiente, non c’è mai stata una. So che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - cafexadrez : RT @CIAfra73: BOOM! Per la prima volta a #verissimo si parlerà di #cepostaperte e tornerà Dayane Mello! #GFVIP - neverknewboutu : RT @CIAfra73: BOOM! Per la prima volta a #verissimo si parlerà di #cepostaperte e tornerà Dayane Mello! #GFVIP - VoceSpettacolo : DAYANE MELLO: 'Non ho subito nessuna molestia' - raffy2313 : RT @Morena_3v: Ma come avete fatto il 63% e ora avete paura di Dayane Mello che sostiene un’amica? #gfvip -