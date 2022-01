Dayane Mello ospite a Verissimo: “Non ho subito nessuna molestia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dayane Mello è stata una delle ospiti della puntata di Verissimo che vedremo in onda domenica pomeriggio, dalle 16.30, su Canale 5. La modella brasiliana, finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del caso mediatico di cui è stata protagonista in Italia e in Brasile, ovvero le presunte molestie subite da Nego Do Borel, suo compagno di avventura nel reality show brasiliano La Fazenda. Dayane aveva già smentito, attraverso un intervento sul suo profilo Instagram, di aver subito delle molestie e ha ribadito il concetto anche davanti a Silvia Toffanin: La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una molestia. So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022)è stata una delle ospiti della puntata diche vedremo in onda domenica pomeriggio, dalle 16.30, su Canale 5. La modella brasiliana, finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare del caso mediatico di cui è stata protagonista in Italia e in Brasile, ovvero le presunte molestie subite da Nego Do Borel, suo compagno di avventura nel reality show brasiliano La Fazenda.aveva già smentito, attraverso un intervento sul suo profilo Instagram, di averdelle molestie e ha ribadito il concetto anche davanti a Silvia Toffanin: La verità è che non è mai successo niente, non c’è mai stata una. So che sono stata supportata da tantissime donne, ma non posso dire una cosa falsa. Le persone non hanno capito bene la ...

