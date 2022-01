Dakar 2022, Alexandre Giroud trionfa tra i quad: primo sigillo con 2 ore di vantaggio! Ultima tappa a Moreno (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alexandre Giroud ha vinto la Dakar 2022 tra i quad. Il francese ha coronato il suo sogno nel deserto dell’Arabia Saudita, al termine di due settimane in cui è stato il grande dominatore del rally raid più prestigioso, importante e massacrante al mondo. Il 40enne ha fatto centro al suo sesto assalto consecutivo, riscattando gli ultimi due ritiri e migliorando il quarto posto ottenuto nel 2019. Il transalpino, che nel 2015 aveva alzato al cielo la FIM Bajas World Cup (sempre sulle quattro ruote) prima di intraprendere la sua avventura nella Dakar (ha preso parte anche alle edizioni in Sudamerica, prima che il carrozzone si trasferisse in Medio Oriente), più lasciarsi andare alla sua gioia sfrenata sulle rive del Mar Rosso. L’alfiere della Yamaha, che in questa edizione si è imposto in ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha vinto latra i. Il francese ha coronato il suo sogno nel deserto dell’Arabia Saudita, al termine di due settimane in cui è stato il grande dominatore del rally raid più prestigioso, importante e massacrante al mondo. Il 40enne ha fatto centro al suo sesto assalto consecutivo, riscattando gli ultimi due ritiri e migliorando il quarto posto ottenuto nel 2019. Il transalpino, che nel 2015 aveva alzato al cielo la FIM Bajas World Cup (sempre sulle quattro ruote) prima di intraprendere la sua avventura nella(ha preso parte anche alle edizioni in Sudamerica, prima che il carrozzone si trasferisse in Medio Oriente), più lasciarsi andare alla sua gioia sfrenata sulle rive del Mar Rosso. L’alfiere della Yamaha, che in questa edizione si è imposto in ...

