Covid, niente mascherine e Green pass su bus e nei locali di Roma: fioccano le multe (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno controllato 74 persone, sia al capolinea dei bus, in arrivo dalla Capitale, sia nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Di questi 8 utenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 2 per il mancato possesso del Green pass. Ieri sera invece, in zona Tor bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022)– Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale divolti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da-19, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. Nel corso della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno controllato 74 persone, sia al capolinea dei bus, in arrivo dalla Capitale, sia nei pressi di alcuni esercizi commerciali. Di questi 8 utenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 2 per il mancato possesso del. Ieri sera invece, in zona Tor bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno ...

