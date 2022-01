Bomba Uomini e Donne | Marcello | “Tina e Gianni mi attaccavano ma poi quando non eravamo ripresi… Ecco che succede davvero”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Intervistiamo oggi, ex cavaliere di, che ha avuto una breve frequentazione con Ida Platano, ma che ben presto è andato via per viversi la sua storia d’amore con l’attuale fidanzata Viviana. Vediamo cosa ci racconta del suo percorso all’interno del programma. Come hai trascorso il nuovo anno? Con la mia compagna Viviana, con Fabio, Isabella e degli amici, tutti insieme.tutti tamponati e vaccinati. Com’è nato l’amore con Viviana? E’ stato un incontro casuale, lavorativo. Lei stava cercando un appartamento ed è entrata nel mio ufficio. Io le ho fatto vedere un cantiere che era lì vicino e subito ho avuto modo di osservarla. E’ palese la sua bellezza ma mi ha incuriosito anche sentirla parlare e da lì è nato tutto. Cosa ti ha colpito rispetto a Ida? Non mi piace fare paragoni. Mi ha ...