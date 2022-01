Aubameyang e Lemina, problemi cardiaci: non possono giocare col Gabon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aubameyang e Lemina, problemi cardiaci dopo il Covid: non possono giocare col Gabon in Coppa d’Africa A poche ora dalla gara di Coppa d’Africa col Ghana, la Federcalcio del Gabon ha annunciato che la commissione medica della CAF abbia ritenuto i calciatori Pierre Emerick Aubameyang, Axel Meyé e Mario Lemina non idonei al match. I tre sono guariti dal Covid, ma gli esami effettuati sui tre giocatori avrebbero rilevato dei problemi di natura cardiaca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)dopo il Covid: noncolin Coppa d’Africa A poche ora dalla gara di Coppa d’Africa col Ghana, la Federcalcio delha annunciato che la commissione medica della CAF abbia ritenuto i calciatori Pierre Emerick, Axel Meyé e Marionon idonei al match. I tre sono guariti dal Covid, ma gli esami effettuati sui tre giocatori avrebbero rilevato deidi natura cardiaca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

