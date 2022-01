Arisa spiega perché le è dispiaciuto non essere stata presa a Sanremo 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ tornata nei salotti di Verissimo la cantante Arisa, per concedersi un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 15 gennaio, l’ex coach del talent di Maria De Filippi ha scoperto una ferita importante, quella della mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2022. La giovane cantante è reduce dall’esperienza vincente a Ballando Con Le Stelle, il talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Ma Arisa è sicura, sarebbe molto contenta di tornare nella scuola di Amici nel ruolo di insegnante, in un futuro. Queste le anticipazioni di quello che vedremo domani, nella fascia pomeridiana di Canale 5: Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ tornata nei salotti di Verissimo la cantante, per concedersi un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin. Nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 15 gennaio, l’ex coach del talent di Maria De Filippi ha scoperto una ferita importante, quella della mancata partecipazione al Festival di. La giovane cantante è reduce dall’esperienza vincente a Ballando Con Le Stelle, il talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Maè sicura, sarebbe molto contenta di tornare nella scuola di Amici nel ruolo di insegnante, in un futuro. Queste le anticipazioni di quello che vedremo domani, nella fascia pomeridiana di Canale 5: Mi ènonscelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io ...

Advertising

ParliamoDiNews : Arisa spiega perché le è dispiaciuto non è essere presa a Sanremo 2022 #arisa #spiega #perché #dispiaciuto #presa… - deddymyall : RT @Giggia1D: Che pensa quello perche hanno provato a renderla troppo attuale, spiega maria, ma lei ama cantare, le melodie, non parlare o… - Giggia1D : Che pensa quello perche hanno provato a renderla troppo attuale, spiega maria, ma lei ama cantare, le melodie, non… - machitesap : @gyn_lemon @audelss Donna nasona donna scopona... Arisa ha un fascino ca' nun se po' spiegà. - __miles__away__ : RT @apaatica: Arisa secondo me devi farsi vedere da uno bravo le orecchie senno non si spiega questo voto -