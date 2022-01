Valentino Rossi nel GTWC Europe 2022: il calendario delle gare del Dottore. Date, programma, tv e streaming: ci sono Imola e Misano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Valentino Rossi correrà il GT World Challenge Europe 2022. Il Dottore ha svelato quale sarà la sua nuova avventura dopo aver lasciato la MotoGP: come già si sapeva abbraccerà le quattro ruote e prenderà parte al campionato continentale riservato alle GT3. Il centauro di Tavullia sarà al volante di un’Audi, per la precisione quella del Team WRT, squadra belga che ha vinto le ultime due edizioni della serie e che si presenterà ai nastri di partenza per inseguire un nuovo sigillo. Valentino Rossi cercherà di divertirsi e di fare la differenza anche in questa categoria. Si inizierà nel weekend del 1-3 aprile a Imola, dunque con un appuntamento in Italia proprio come quello di Misano (1-3 luglio), di fatto il tracciato di casa per il nove ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022)correrà il GT World Challenge. Ilha svelato quale sarà la sua nuova avventura dopo aver lasciato la MotoGP: come già si sapeva abbraccerà le quattro ruote e prenderà parte al campionato continentale riservato alle GT3. Il centauro di Tavullia sarà al volante di un’Audi, per la precisione quella del Team WRT, squadra belga che ha vinto le ultime due edizioni della serie e che si presenterà ai nastri di partenza per inseguire un nuovo sigillo.cercherà di divertirsi e di fare la differenza anche in questa categoria. Si inizierà nel weekend del 1-3 aprile a, dunque con un appuntamento in Italia proprio come quello di(1-3 luglio), di fatto il tracciato di casa per il nove ...

Advertising

SkySportMotoGP : Valentino Rossi guiderà l'Audi R8 LMS del team WRT nel 2022 #SkyMotori - Luxgraph : Nuova avventura per Valentino Rossi: correrà il Fanatec GT World Challenge Europe - paoloangeloRF : Rossi ha scelto in quale campionato correrà nel 2022 - LucianoQuaranta : RT @Eurosport_IT: Il Dottore torna in pista. Noi così ???????? #ValentinoRossi #GrazieVale - Eurosport_IT : Il Dottore torna in pista. Noi così ???????? #ValentinoRossi #GrazieVale -