Tutto pronto | il PalaTedeschi torna disponibile per effettuare i tamponi molecolari

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’aumento considerevole dei contagi giornalieri dovuti alla variante Omicron del Covid 19 ha indotto l’Asl di Benevento, con il supporto dell’Esercito, a riaprire lo spazio deldi proprietà della Provincia per consentire di. L’hub era stato già attivato a novembre del 2020 in un’altra ondata della pandemia da Covid, e quella esperienza positiva, per quanto attiene le opportunità logistiche è stata determinante nel replicare il servizio alla cittadinanza. Un Reparto dell’Esercito sta mettendo in campo tutta l’organizzazione e sta curando l’attivazione delle dotazioni per consentire la riapertura dell’hub. I militari nel pomeriggio sono ancora al lavoro per far si che nella giornata di domani venerdi 14 gennaio il servizio possa ripartire ...