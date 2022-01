Torino, a fuoco una mansarda in centro: due feriti | Video (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un grosso incendio, provocato da un’esplosione, si è sviluppato questa mattina poco dopo le 12 in una mansarda in via Corte d’Appello 5, all’angolo via Bellezia a Torino. Due le persone rimaste ustionate. L'esplosione avrebbe causato anche il crollo parziale del tetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia. Guarda tutti i Video Tir contromano sull'A6, il Video di un'automobilista Video "Non ci credo. Contromano a 90 Km/h" esclama l'automobilista autore del Video ...Da Roma a Torino, una coppia di cinghiali passeggia per le vie della città Video A poche ore di distanza dall'avvistamento del branco di cinghiali nelle vie ...Torino, crolla palazzina di due piani: morto un bambino di 4 anni ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un grosso incendio, provocato da un’esplosione, si è sviluppato questa mattina poco dopo le 12 in unain via Corte d’Appello 5, all’angolo via Bellezia a. Due le persone rimaste ustionate. L'esplosione avrebbe causato anche il crollo parziale del tetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili dele la Polizia. Guarda tutti iTir contromano sull'A6, ildi un'automobilista"Non ci credo. Contromano a 90 Km/h" esclama l'automobilista autore del...Da Roma a, una coppia di cinghiali passeggia per le vie della cittàA poche ore di distanza dall'avvistamento del branco di cinghiali nelle vie ..., crolla palazzina di due piani: morto un bambino di 4 anni ...

