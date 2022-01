Tabellone Atp Adelaide 2 2022: Monfils guida il seeding, presente Mager (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Adelaide 2, evento di scena in Australia tra lunedì 10 e sabato 15 gennaio. A guidare il seeding è il francese Gael Monfils, protagonista di un ottimo avvio stagione proprio ad Adelaide. John Isner e Karen Khachanov sono rispettivamente la testa di serie numero 2 e 3. Un solo azzurro nel main draw, vale a dire Gianluca Mager, che sfiderà Gerasimov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo australiano di riferimento. Tabellone ATP Adelaide 2 2022 QUARTI DI FINALE Moutet b. (LL) Monteiro 6-4 6-4 Rinderknech b. (3) Khachanov 7-6(7) 7-5 (4) Cilic b. Paul 6-4 2-6 6-3 (WC) Vukic vs (WC) Kokkinakis SECONDO TURNO (LL) Monteiro b. (1) Monfils 6(2)-7 6-3 1-0 ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di2, evento di scena in Australia tra lunedì 10 e sabato 15 gennaio. Are ilè il francese Gael, protagonista di un ottimo avvio stagione proprio ad. John Isner e Karen Khachanov sono rispettivamente la testa di serie numero 2 e 3. Un solo azzurro nel main draw, vale a dire Gianluca, che sfiderà Gerasimov. Di seguito tutti gli accoppiamenti del torneo australiano di riferimento.ATPQUARTI DI FINALE Moutet b. (LL) Monteiro 6-4 6-4 Rinderknech b. (3) Khachanov 7-6(7) 7-5 (4) Cilic b. Paul 6-4 2-6 6-3 (WC) Vukic vs (WC) Kokkinakis SECONDO TURNO (LL) Monteiro b. (1)6(2)-7 6-3 1-0 ...

