SERENA ROSSI: NIENTE CANZONE SEGRETA PER MINA SETTEMBRE. LA SPOSA? HO IMPARATO A MUNGERE (Di giovedì 13 gennaio 2022) SERENA ROSSI domenica torna su Rai1 con "La SPOSA", la nuova miniserie dove interpreta Maria, una donna che accetta un matrimonio combinato per salvare la famiglia da povertà e debiti. Nel frattempo sta girando la seconda stagione di "MINA SETTEMBRE" che vedremo in tv nella pROSSIma stagione e per questo non tornerà a "CANZONE SEGRETA", il varietà parcheggiato ai box. La SPOSA è stata un'esperienza formativa perché SERENA ha IMPARATO a fare la contadina. "Nonostante sul set avessi una controfigura per i lavori manuali, ho preferito fare quasi tutto io", rivela l'attrice a DiPiù Tv. "Mi sono messa a falciare i campi, ho raccolto verdure nell'orto, ho guidato mandrie di cavalli e greggi di pecore e ho ...

