Senza Green Pass dove si può andare dall'1 febbraio? Le ipotesi (Di giovedì 13 gennaio 2022) dall'1 febbraio non sarà possibile accedere ad alcuni contesti, tra cui molti negozi, Senza Green Pass. L'inizio del prossimo mese è la nuova tappa della stretta determinata dalle regole finalizzate al contenimento del Covid. Norme che mirano, evidentemente, anche a spingere alla vaccinazione, benché la certificazione verde base possa essere ottenuta anche con un tampone negativo. A patto, ovviamente, che questo, sia fatto da al massimo 72 ore se si tratta di un molecolare, 48 ore nel caso di un rapido antigenico. Non valgono, ovviamente, i fai da te. Nuove regole Green Pass, cosa dice il decreto del 7 gennaio Quanto cambierà dall'1 febbraio è, in parte, già disciplinato da quanto contenuto nell'articolo 3 del ...

