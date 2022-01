Scatta il lockdown durante l'appuntamento al buio: ragazza bloccata in casa con uno sconosciuto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Come in un reality di ultima generazione, una donna in Cina è rimasta chiusa in casa con un uomo che stava conoscendo durante un appuntamento al buio. A 'sbarrare' le porte è stato il lockdown imposto ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Come in un reality di ultima generazione, una donna in Cina è rimasta chiusa incon un uomo che stava conoscendounal. A 'sbarrare' le porte è stato ilimposto ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Scatta il primo semi-lockdown, rischio zona rossa e blocco servizi assistenziali ?? - IlarioGra : RT @Claplaz: Da lunedì 17 gennaio la Lombardia diventa zona arancione. Cosa cambia? Nulla per i vaccinati con tre dosi o i guariti, che po… - Claplaz : Da lunedì 17 gennaio la Lombardia diventa zona arancione. Cosa cambia? Nulla per i vaccinati con tre dosi o i guar… - SecolodItalia1 : Omicron arriva in Cina, è allerta massima. Scatta il lockdown nella città di Tianjin - DAO_Italia : RT @IlPrimatoN: Fino al 31 marzo chi non ha il vaccino è tagliato fuori da tutto (mezzi pubblici compresi) #supergreenpass -