Rapina in un tabaccheria di via Torre della Catena: è caccia al malvivente (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rapina in una tabaccheria in città. Nella tarda serata di mercoledì, alle 22.30 circa, un uomo, a mano armata, si è presentato in una rivendita tabacchi in via Torre della Catena, intimando al dipendente presente nell’esercizio commerciale di consegnargli l’incasso della giornata custodito nel registratore. Ricevuto il denaro contante, il malvivente si è subito dileguato. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini. Il colpo avrebbe fruttato la somma di 750 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –in unain città. Nella tarda serata di mercoledì, alle 22.30 circa, un uomo, a mano armata, si è presentato in una rivendita tabacchi in via, intimando al dipendente presente nell’esercizio commerciale di consegnargli l’incassogiornata custodito nel registratore. Ricevuto il denaro contante, ilsi è subito dileguato. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini. Il colpo avrebbe fruttato la somma di 750 euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Rapina in un tabaccheria di via Torre della Catena: è caccia al #Malvivente ** - Cosenza2punto0 : Corigliano Rossano, rapina in una tabaccheria: in tre armati di pistola minacciano il titolare ?… - CDNewsCalabria : Corigliano Rossano, rapina in una tabaccheria: in tre armati di pistola portano via l’incasso - palermo24h : Aidone. Rapinatore solitario, armato, rapina una tabaccheria - ilquotidianoweb : #Rapina a mano armata in una #tabaccheria del #Cosentino, indagini #ilquotidianoweb -