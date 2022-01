Quirinale: Salvini, 'abbiamo bisogno di Draghi premier, centrodestra deve indicare candidato' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Da trent'anni i Parlamenti eleggono Presidenti proposti dal centrosinistra e altri non sono stati eletti per poco, penso a Prodi, ad esempio. Dopo trent'anni i cittadini hanno dato al centrodestra più voti e quindi più parlamentari, credo che sia corretto che sia il centrodestra a fare una proposta. Sto incontrando tutti, sto ascoltando tutti, non litigo con nessuno, non dico di no a nessuno, però dopo trent'anni in cui le sinistre hanno condizionato l'elezione del Presidente della Repubblica mi sembra che sia naturale che il centrodestra faccia la sua proposta. Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio per tre volte, votato dagli italiani per tre volte, nessuno può permettersi di dire questo sì questo no. Sto lavorando perchè l'elezione avvenga in fretta e perchè si polemizzi il meno possibile". ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Da trent'anni i Parlamenti eleggono Presidenti proposti dal centrosinistra e altri non sono stati eletti per poco, penso a Prodi, ad esempio. Dopo trent'anni i cittadini hanno dato alpiù voti e quindi più parlamentari, credo che sia corretto che sia ila fare una proposta. Sto incontrando tutti, sto ascoltando tutti, non litigo con nessuno, non dico di no a nessuno, però dopo trent'anni in cui le sinistre hanno condizionato l'elezione del Presidente della Repubblica mi sembra che sia naturale che ilfaccia la sua proposta. Silvio Berlusconi è stato presidente del Consiglio per tre volte, votato dagli italiani per tre volte, nessuno può permettersi di dire questo sì questo no. Sto lavorando perchè l'elezione avvenga in fretta e perchè si polemizzi il meno possibile". ...

