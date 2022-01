Omicron vs Delta | Quale delle due prevarrà e le conseguenze future (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo gli esperti queste due varianti rappresenterebbero due pandemie diverse, sia per contagiosità che per pericolosità. Quale prevarrà tra le due? Il dottor Giuseppe Remuzzi, dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, prova a darci una risposta concreta! Delta contro Omicron, chi la spunterà? – curiosauro.itDue varianti al posto di una Ormai sono in molti a sostenerlo, abbiamo due pandemie in corso: una sostenuta da Omicron e l’altra da Delta. In terapia intensiva, spiega il dottor Giuseppe Remuzzi, ci sono molti pazienti che hanno contratto Delta, che sembra essere la variante meno contagiosa ma più pericolosa, ma ci sono anche molti non vaccinati. “ Oltre alle due pandemie causate da varianti diverse, Omicron e Delta ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 13 gennaio 2022) Secondo gli esperti queste due varianti rappresenterebbero due pandemie diverse, sia per contagiosità che per pericolosità.tra le due? Il dottor Giuseppe Remuzzi, dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, prova a darci una risposta concreta!contro, chi la spunterà? – curiosauro.itDue varianti al posto di una Ormai sono in molti a sostenerlo, abbiamo due pandemie in corso: una sostenuta dae l’altra da. In terapia intensiva, spiega il dottor Giuseppe Remuzzi, ci sono molti pazienti che hanno contratto, che sembra essere la variante meno contagiosa ma più pericolosa, ma ci sono anche molti non vaccinati. “ Oltre alle due pandemie causate da varianti diverse,...

