(Di giovedì 13 gennaio 2022) Luisnon è più lo stuntman di Ronaldo ilda un sacco di tempo. Vive di carriera propria, e non riflette luce se non la sua. I fenomeni, semmai, sono due, l’originale brasiliano e la sua versione in prosa: l’attaccante disarmante che l’Atalanta utilizza con una parsimonia mai davvero indagata. Sono dieciabbondanti chesenza esserlo davvero mai definitivamente. Una specie di fuoriclasse con handicap: un irragionevole minutaggio da rincalzo. Un tempo l’avrebbero etichettato riserva, quando nessuno s’offendeva. Ora si fa una certa fatica, perché i cambi sono cinque, perché chi entra dopo “spacca le partite”, perché facendo i conti della serva si sommano i minuti più che le frazioni di. Bla bla bla. Ma resta il concetto....

Advertising

napolista : Muriel il fenomeno dimezzato: segna sempre ma non gioca una partita intera da due anni E’ il capolavoro per sottra… - Jamba_pro : @HOLLYWOOD285 Muriel il baby fenomeno. Ahahaha! - Gianky111926 : @HOLLYWOOD285 maestro luis nazario fenomeno muriel ca t fa pur a paella miezz o camp - CapuozzoMarco : @RaiSport Bellissimo stop di braccio di Muriel! Un vero fenomeno - egitin07 : Muriel fenomeno ma se il tocco di spalla/braccio lo avesse solo pensato De Ligt gli davano direttamente il rosso! -

Ultime Notizie dalla rete : Muriel fenomeno

IL GIORNO

L'Atalanta passa in vantaggio con una giocata stratosferica del '' Luis. Il colombiano però tocca la palla con un braccio che né l'arbitro né il Var vedono. Assurdo. Eppure era ...La doppietta da ex a Udine ha finalmente svegliato da un lungo sonno Luis, tornato a segnare con la sua Atalanta dopo quattro mesi tribolati e sole tre reti all'attivo. Il gol dopo pochi minuti al via a Torino, poi due mesi fermo per un problema muscolare e altri ...L'Atalanta ha conquistato il 2-0 in Coppa Italia con appena 13 giocatori di movimento a disposizione più i ragazzi della Primavera aggregati, ovvero Cittadini e Zuccon. E quando c'è da buttare il cuor ...Alla fine però a far festa è la Dea, che si presenta nel migliore dei modi al big match di domenica sera in campionato contro l’Inter. Anche se per avere ragione di un Venezia mai arrendevole Gasperin ...