Milan-Genoa, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Milan-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Tutto pronto al Meazza per questo scontro, sulla carta impari, tra la seconda in classifica e la penultima del campionato, che si sfidano stavolta nella Coppa nazionale con l’obiettivo di superare il turno. Chi ci riuscirà? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di giovedì 13 gennaio. Milan-Genoa sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Tutto pronto al Meazza per questo scontro, sulla carta impari, tra la seconda in classifica e la penultima del campionato, che si sfidano stavolta nellanazionale con l’obiettivo di superare il turno. Chi ci riuscirà? Fischio d’inizio fissato alle ore 21 di giovedì 13 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : Prove di formazione anti #Genoa per il #Milan: in porta #Maignan, in difesa turno di riposo per Florenzi con Tomori… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - Marcellari77 : RT @baldodangelo88: Rinviata Milan-Genoa La partita valevole per gli ottavi di finale, in programma per qusta sera a San Siro, è stata rinv… - carbpie : RT @baldodangelo88: Rinviata Milan-Genoa La partita valevole per gli ottavi di finale, in programma per qusta sera a San Siro, è stata rinv… -