Lombardia | report ricoveri va cambiato

Advertising

reportrai3 : La Regione Lombardia vuole rendere più stringente la legislazione sui fanghi da depurazione e gessi. Il ministro de… - reportrai3 : La Regione Lombardia vuole rendere più stringente la legislazione sui fanghi da depurazione e gessi ma il ministero… - reportrai3 : La Lombardia è la regione dove ci sono più impianti di recupero dei fanghi ma a differenza dell'Emilia-Romagna prim… - infoitinterno : Lombardia sempre più vicina alla zona arancione, il report Gimbe: aumentano ricoveri e contagi - tiSOStengo_it : Report Lombardia: distinguere i positivi ricoverati per altre patologie -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia report

La Regione chiede di non conteggiare, come ricoveri dovuti al Coronavirus, quelli di pazienti ospedalizzati per altre patologie e poi risultati ...È stabile in Calabria (20%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%),(17%), Bolzano (17%), Molise (5%), Puglia (10%), Umbria (16%), Veneto (20%). Rimane sui livelli dell'ultimoanche il ...Cala in 8 regioni, pur rimanendo stabile al 18% a livello nazionale, ben oltre la soglia di rischio del 10%, il tasso d’occupazione delle terapie intensive italiane, nel bel mezzo della quarta ondata ...Aumentano i contagi, ma anche i ricoveri e soprattutto i decessi. L'incidenza dei casi provincia per provincia. Per quanto riguarda i posti letto occupata da pazienti Covid in area non critica, la per ...