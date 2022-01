Lazio | spettro Covid | in quattro assenti all’allenamento

(Di giovedì 13 gennaio 2022), i biancocelesti hanno continuato la preparazione in vista della gara di sabato. Ma loè dietro l’angolo Laha continuato la preparazione in vista della gara di sabato alle 18:00 contro la Salernitana nel pomeriggio di oggi in quel di Formello. La seduta è stata caratterizzata dall’assenza dipedine molto importanti: André Anderson, Reina, Basic e Hysaj. Suialeggia lodelma i dubbi verranno sciolti solo domani nella seduta di rifinitura. Sarri, che oggi ha dovuto aggregare al gruppo tre primavera, ha fatto svolgere al gruppo prima una lunga analisi video e poi riscaldamento, caratterizzato da torello, balzi e skip, prima delle prove tattiche. Se le assenza, in particolare quelle di Basic e ...

Tra le grandi Regioni, la Lombardia ha il 16% di terapie intensive occupate e il 29% di posti letto in area non critica, vicina quindi alla soglia, mentre il Lazio ha rispettivamente il 21% (...)