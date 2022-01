L'arbitro fischia la fine della gara con 4 minuti di anticipo. Poi cambia idea

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Caos in Coppa d'Africa, visto quanto è successo a Limbe nella partita fra Tunisia e Mali , terminata con la vittoria di quest'ultima squadra per 1 - 0. A 4' dallal'Janny Sikazwe, dello ...

GeneRossini : @MariuzzoAndrea @Moonlightshad1 “pandemia finisce quando arbitro fischia” - Diego31883 : L'ignoranza della Coppa d'Africa a livello calcistico è spaventoso. Dalle 3000 azioni gol sbagliate in 20 secondi a… - dorinileonardo : @marco_maroni I fermi immagine lasciano il tempo che trovano. Rigore è quando arbitro fischia. - fmjews : @PaPaganini Rigore è quando arbitro fischia. #maquantovirode - Lowandoski85 : @maolopaldini4 Arbitro che già fischia la fine della partita all'85esimo, arte -

"L'ha fischiato la fine all'85' e poi all'89', è follia, in vita mia non ho mai visto nulla di simile - il commento del ct della Tunisia, Mondher Kebaier - . Ci ha privato della ...Tunisia - Mali, caos Coppa d'Africa/ Video,la fine 10 minuti prima e? Un epilogo shock al termine di una gara che con il passare dei minuti aveva regalato più sbadigli che emozioni. ...Errore incredibile in Coppa d'Africa: l'arbitro zambiano. Janny Sikazwe dà il triplice fischio di Tunisia-Mali all'86° minuto di gioco ...Il tecnico rossoverde parla alla vigilia della prima gara dell’anno contro i marchigiani: “Affrontiamo una squadra forte, ma non voglio alibi” Nonostante la molte incertezze dovute alla situazione Cov ...