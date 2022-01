Ladispoli | Grando | “Con i fondi del Pnrr un ospedale di comunità”

(Di giovedì 13 gennaio 2022)– Si è svolta martedì mattina, in modalità telematica, la Conferenza Locale per la Sanità, alla quale partecipano tutti i Sindaci della Asl Rm4 e i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale. “Il tema all’ordine del giorno -ha spiegato il Sindaco Alessandro- era quello del piano di investimenti per il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali, finanziato attraverso idel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Direttore Generale, dottoressa Cristina Matranga, ha spiegato ai Sindaci intervenuti che la Regione Lazio ha approvato la proposta della #Asl Rm4, formulata sulla base di una accurata analisi del territorio, illustrando per ogni Comune gli interventi che verranno realizzati. Per la nostra città è previsto un potenziamento importante dei servizi sanitari, con un “di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli Grando

BaraondaNews

: 'Con i fondi PNRR in arrivo un Ospedale di Comunità e una Casa della Comunità' 'Si è svolta ieri mattina, in modalità telematica, la Conferenza Locale per la Sanità, alla quale ..., 'Fratelli d'Italia sostiene la candidatura di Alessandro' 'Dopo il confronto con il Presidente Provinciale, On. Marco Silvestroni, ho riunito il coordinamento diavente ...LADISPOLI - Si è svolta ieri mattina, in modalità telematica, la Conferenza Locale per la Sanità, alla quale partecipano tutti i Sindaci del ...LADISPOLI - Arrivano nella città balneare la Casa e l'Ospedale di Comunità. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Grando dopo la conferenza telematica con la Asl Roma4. Le strutture saranno rea ...