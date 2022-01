La storia di Pfizer che prova ad avvelenarci con l’eccipiente nocivo Alc-0315 del suo vaccino (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le bufale sui vaccini anti Covid sono qualcosa con il quale abbiamo a che fare da più di un anno ormai. Dalle bufale sull’ossido di grafene nei vaccini a quelle sul sangue donato dai vaccinati che si coagula, le abbiamo sentite proprio tutte. Oggi tocca alla bufala su Alc 0315 e vaccino Pfizer che vede, tra coloro che l’hanno diffusa, anche Francesca Donato – ex leghista e eurodeputata – che ha parlato della questione sul suo sito affermando, in sostanza, che il vaccino Comirnaty sia dannoso per la salute a causa di questi eccipiente in esso contenuto. Una volta uscita dai canali della Donato, la bufala in questione è entrata a far parte – come sempre accade – dei canali no vax che sfruttano questo tipo di narrazioni a favore delle loro tesi. LEGGI ANCHE >>> Il copia incolla su Whatsapp che dice che il Green ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le bufale sui vaccini anti Covid sono qualcosa con il quale abbiamo a che fare da più di un anno ormai. Dalle bufale sull’ossido di grafene nei vaccini a quelle sul sangue donato dai vaccinati che si coagula, le abbiamo sentite proprio tutte. Oggi tocca alla bufala su Alcche vede, tra coloro che l’hanno diffusa, anche Francesca Donato – ex leghista e eurodeputata – che ha parlato della questione sul suo sito affermando, in sostanza, che ilComirnaty sia dannoso per la salute a causa di questi eccipiente in esso contenuto. Una volta uscita dai canali della Donato, la bufala in questione è entrata a far parte – come sempre accade – dei canali no vax che sfruttano questo tipo di narrazioni a favore delle loro tesi. LEGGI ANCHE >>> Il copia incolla su Whatsapp che dice che il Green ...

Advertising

bombastefa : RT @RaffoAR: Quando sostieni che i vaccini sono solo uno strumento per far arricchire le Big Pharma: e poi scopri che lo #Zitromax è prodot… - matteoriso : RT @RaffoAR: Quando sostieni che i vaccini sono solo uno strumento per far arricchire le Big Pharma: e poi scopri che lo #Zitromax è prodot… - BenitoAtos : RT @RaffoAR: Quando sostieni che i vaccini sono solo uno strumento per far arricchire le Big Pharma: e poi scopri che lo #Zitromax è prodot… - RaffoAR : Quando sostieni che i vaccini sono solo uno strumento per far arricchire le Big Pharma: e poi scopri che lo… - macaruzzo : RT @umanesimo: «L’idea che Cuba, con solo 11 milioni di persone e un reddito limitato, possa essere una potenza biotecnologica, potrebbe es… -