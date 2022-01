Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La storia dell’Influencer Polina Murugina è davvero singolare: rischia di finire in carcere per un anno per aver posato nuda davanti alla chiesa dell’Intercessione della Beata Vergine Maria, a Mosca. L’Influencer 24enne, che ha il corpo interamente tatuato, ha poi condiviso lo scatto in rete. Non la passerà tanto liscia per questa bravata. La donna rischia anche una multa fino a tremila sterline secondo quando rivelato dal tabloid britannico The Sun, se sarà ritenuta colpevole, con questo gesto, di aver «insultato il sentimento religioso dei credenti». Influencer posa nuda davanti una chiesa a Mosca: cosa rischia La foto – racconta il Messaggero- ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 gennaio 2022) La storia dell’Polina Murugina è davvero singolare: rischia di finire in carcere per un anno per avertoalladell’Intercessione della Beata Vergine Maria, a. L’24enne, che ha il corpo interamente tatuato, ha poi condiviso lo scatto in rete. Non la passerà tantoper questa bravata. La donna rischia anche una multa fino a tremila sterline secondo quando rivelato dal tabloid britannico The Sun, se sarà ritenuta colpevole, con questo gesto, di aver «insultato il sentimento religioso dei credenti».una: cosa rischia La foto – racconta il Messaggero- ...

8foctdr67 : RT @SecolodItalia1: Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia - SecolodItalia1 : Influencer posa nuda davanti a una chiesa di Mosca: in Russa non gliela fanno passare liscia - infoitestero : Polina Murugina in posa osè davanti a una chiesa: l'influencer russa rischia il carcere - infoitestero : Polina Murugina: l’influencer che posa nuda davanti a una chiesa e rischia il carcere in Russia - michelaeffe : @rumba_magica Scusami... poi cè Lei... -