In una settimana i casi sono aumentati di quasi il 50% 

AGI - Un incremento del 49% di nuovi casi di positività al Covid in una settimana con incidenza che in 56 province supera i 2.000 abitanti per 100.000. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe che, nel periodo che va dal 5 all'11 gennaio, registra un netto aumento di nuovi casi (1.207.689 contro 810.535) e un ulteriore aumento dei decessi (1.514 contro 1.102), questi ultimi con una media di 216 al giorno rispetto ai 157 della settimana precedente. In forte crescita anche i casi attualmente positivi (2.134.139 contro 1.265.297) e le persone in isolamento domiciliare (2.115.395 contro 1.250.993). Nell'ultima settimana - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - si è registrata un'ulteriore impennata di nuovi casi che hanno superato ...

