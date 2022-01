Il virus normale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando un bambino piccolo vuole nascondersi, si mette le manine sopra gli occhi. Il suo cervello lavoro per inferenze. Se io non vedo, gli altri non vedono me. Poi passa qualche anno, e noi umani capiamo che purtroppo, in questo caso specifico, l’inferenza non funziona. Se io mi tappo gli occhi, non vedo più nulla. Questo è l’unico risultato che ottengo. Mi è venuta in mente questa immagine, leggendo le notizie di oggi sulla pandemia. Sono due anni che ci stiamo dentro e tutti, e intendo tutti, non ne possiamo più. Le abbiamo provate tutte. Prima ci siamo rinchiusi in casa, sicuri che dopo due mesi avremmo cancellato il virus. Poi ci siamo adattati a tenere mascherine e distanze, e abbiamo passato una bella estate. Poi ci siamo ritrovati nel primo autunno del covid, con poche mascherine e zero distanze e zero modifiche ai nostri comportamenti, zero nuovi mezzi di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Quando un bambino piccolo vuole nascondersi, si mette le manine sopra gli occhi. Il suo cervello lavoro per inferenze. Se io non vedo, gli altri non vedono me. Poi passa qualche anno, e noi umani capiamo che purtroppo, in questo caso specifico, l’inferenza non funziona. Se io mi tappo gli occhi, non vedo più nulla. Questo è l’unico risultato che ottengo. Mi è venuta in mente questa immagine, leggendo le notizie di oggi sulla pandemia. Sono due anni che ci stiamo dentro e tutti, e intendo tutti, non ne possiamo più. Le abbiamo provate tutte. Prima ci siamo rinchiusi in casa, sicuri che dopo due mesi avremmo cancellato il. Poi ci siamo adattati a tenere mascherine e distanze, e abbiamo passato una bella estate. Poi ci siamo ritrovati nel primo autunno del covid, con poche mascherine e zero distanze e zero modifiche ai nostri comportamenti, zero nuovi mezzi di ...

