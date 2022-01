“Grazie Amadeus!”: l’ha voluta con lui a Sanremo 2022, la vedremo sul palco (Di giovedì 13 gennaio 2022) La vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2022: l’annuncio a sorpresa ha reso pazzi di gioia tutti, davvero incredibile. Adesso è proprio ufficiale: ci sarà anche sul palco di Sanremo 2022 insieme ad Amadeus. Un annuncio tanto inaspettato quanto sorprendete e che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e pazzi di gioia tutti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lasuldel Festival di: l’annuncio a sorpresa ha reso pazzi di gioia tutti, davvero incredibile. Adesso è proprio ufficiale: ci sarà anche suldiinsieme ad Amadeus. Un annuncio tanto inaspettato quanto sorprendete e che, com’è giusto che sia, ha reso entusiasti e pazzi di gioia tutti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

mimosaosa : Una bella intervista-chiacchierata sul podcast (anche video) ‘All’ora di Amadeus’ . C’è un bel po’ di me . Grazie L… - insecuremind_ : grazie amadeus, ti voglio bene - freshxvocado : @fraxhes le nostre preghiere sono state ascoltate grazie amadeus???????? - infoitcultura : RADIO SUBASIO * JOVANOTTI: « AD AMADEUS DICO GRAZIE DELL'INVITO, MA ANCHE QUEST'ANNO NON VERRÒ AL FESTIVAL DI SANRE… - infoitcultura : Jovanotti a Radio Subasio: 'Grazie Amadeus ma non verrò a Sanremo' -