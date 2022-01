Frode fiscale e bancarotta: arrestati imprenditore e due ragionieri a Firenze. Altri 17 indagati (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le accuse sono di Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: per questo la Guardia di Finanza ha arrestato un imprenditore e due ragionieri toscani, che avrebbero esercitato abusivamente la professione di dottori commercialisti. Le tre persone sono finite agli arresti domiciliati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze che registra Altri 17 indagati. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali a carico dei tre emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Le accuse sono difraudolenta: per questo la Guardia di Finanza ha arrestato une duetoscani, che avrebbero esercitato abusivamente la professione di dottori commercialisti. Le tre persone sono finite agli arresti domiciliati nell'ambito di un'inchiesta della Procura diche registra17. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali a carico dei tre emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura L'articolo proviene daPost.

