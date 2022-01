Espulsione Lozano, Spalletti replica dalla panchina: “E quello di Duncan cos’è” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Finale teso in questo Napoli-Fiorentina che vede anche un altro espulso dopo Dragowski, ma stavolta ad abbandonare il campo è un calciatore azzurro. È Hirving Lozano il calciatore in questione, l’attaccante che si è beccato un cartellino rosso dopo la revisione alla VAR da parte dell’arbitro, a causa di un brutto fallo ai danni di Nico Gonzalez. Hirving Lozano, Napoli-FiorentinaL’Espulsione ha però revocato il fallaccio di Duncan su Matteo Politano nel corso del primo tempo, dove Luciano Spalletti aveva insistentemente ripetuto al quarto uomo il mancato cartellino rosso e che ora, dopo il rosso a Lozano, urla ad alta voce: “E quello di Duncan cos’è”. Ma non finisce qui, ci sono davvero nervi tesi al Maradona che infatti dopo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 gennaio 2022) Finale teso in questo Napoli-Fiorentina che vede anche un altro espulso dopo Dragowski, ma stavolta ad abbandonare il campo è un calciatore azzurro. È Hirvingil calciatore in questione, l’attaccante che si è beccato un cartellino rosso dopo la revisione alla VAR da parte dell’arbitro, a causa di un brutto fallo ai danni di Nico Gonzalez. Hirving, Napoli-FiorentinaL’ha però revocato il fallaccio disu Matteo Politano nel corso del primo tempo, dove Lucianoaveva insistentemente ripetuto al quarto uomo il mancato cartellino rosso e che ora, dopo il rosso a, urla ad alta voce: “Edi”. Ma non finisce qui, ci sono davvero nervi tesi al Maradona che infatti dopo ...

Advertising

gilnar76 : Espulsione Lozano, Spalletti replica dalla panchina: “E quello di Duncan cos’è” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - juvemerdasempre : Lozano a volte sembra fare cose stupide però la var che richiama l’arbitro per un’espulsione dubbia fa peggio - _SiGonfiaLaRete : ??LIVE #NapoliFiorentina 2-2: via ai tempi supplementari! #Petagna segna in extremis il gol del pareggio degli azzu… - Cp3Alex : RT @sechesi: Lo stop inguardabile da cui nasce il fallo dell’espulsione: Lozano è tutto lì. #NapoliFiorentina - sscalcionapoli1 : “Questa è espulsione e quella di Duncan no?!” Spalletti protesta per l’espulsione di Lozano -