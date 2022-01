ESCE SEARING! La demo del progetto Italiano 2D è gratis su STEAM (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il SeaRing Team è entusiasta di annunciare il lancio demo del loro titolo di debutto SeaRing, un gioco d’azione-puzzle indie 2D, da oggi disponibile su STEAM. Unisciti al viaggio della principessa del mare e intraprendi un’ardua missione nel deserto, cerca la corona scomparsa di sua madre, sopravvivi ai nemici, ed esplora questa splendida interpretazione dei tradizionali giochi 2D. SeaRing è un gioco d’azione-puzzle indie 2D che immerge i giocatori in un mondo ricco di storia e avventura. Unisciti alla Principessa dei mari mentre intraprende una missione fantasticamente nostalgica attraverso una narrazione spettacolare, NPC senza senso e sfondi di opere d’arte sorprendenti. Fatti trasportare da canzoni rilassanti, e ricorda che in SeaRing… non si può attaccare! Prendi in mano il potere del Sea Ring, evoca le sue capacità difensive e ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il SeaRing Team è entusiasta di annunciare il lanciodel loro titolo di debutto SeaRing, un gioco d’azione-puzzle indie 2D, da oggi disponibile su. Unisciti al viaggio della principessa del mare e intraprendi un’ardua missione nel deserto, cerca la corona scomparsa di sua madre, sopravvivi ai nemici, ed esplora questa splendida interpretazione dei tradizionali giochi 2D. SeaRing è un gioco d’azione-puzzle indie 2D che immerge i giocatori in un mondo ricco di storia e avventura. Unisciti alla Principessa dei mari mentre intraprende una missione fantasticamente nostalgica attraverso una narrazione spettacolare, NPC senza senso e sfondi di opere d’arte sorprendenti. Fatti trasportare da canzoni rilassanti, e ricorda che in SeaRing… non si può attaccare! Prendi in mano il potere del Sea Ring, evoca le sue capacità difensive e ...

