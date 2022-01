È una buona idea per Norton 360 offrire un servizio di mining di criptovalute? (Di giovedì 13 gennaio 2022) Norton 360 ha lanciato questa sua funzione già da qualche tempo, portata in auge negli ultimi giorni in seguito a un dibattito che si è venuto a creare su Twitter. È giusto che uno dei più famosi e affidabili antivirus al mondo permetta ai propri clienti di fare mining di criptovalute? Già, perché Norton 360 ha dato questa possibilità: chiunque voglia abilitarlo può avvalersi di Norton Crypto, uno strumento che permetterà all’utente di “minare” Ethereum e creare un wallet che viene presentato come sicuro e raggiungibile esclusivamente dal cliente di Norton 360 che ha effettuato l’operazione. LEGGI ANCHE > L’Associated Press si lancia nel mercato degli NFT Norton Crypto, come funziona e quali sono le perplessità Ovviamente, ci sono delle caratteristiche specifiche ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 gennaio 2022)360 ha lanciato questa sua funzione già da qualche tempo, portata in auge negli ultimi giorni in seguito a un dibattito che si è venuto a creare su Twitter. È giusto che uno dei più famosi e affidabili antivirus al mondo permetta ai propri clienti di faredi? Già, perché360 ha dato questa possibilità: chiunque voglia abilitarlo può avvalersi diCrypto, uno strumento che permetterà all’utente di “minare” Ethereum e creare un wallet che viene presentato come sicuro e raggiungibile esclusivamente dal cliente di360 che ha effettuato l’operazione. LEGGI ANCHE > L’Associated Press si lancia nel mercato degli NFTCrypto, come funziona e quali sono le perplessità Ovviamente, ci sono delle caratteristiche specifiche ...

