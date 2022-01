È stata la mano sinistra di Ja Morant

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Se un invasore alieno arrivasse nella mia stanza in questo momento e mi chiedesse per quale motivo seguo la pallacanestro, mi basterebbe fargli vedere una singola azione. Questa: Non c’è bisogno di altro: seguiamo la pallacanestro, e in particolare quella della NBA, per vedere atleti straordinari fare cose straordinarie, che spesso sfuggono alla logica come il salto insensato di Japer andare a stoppare con due mani il sottodi Avery Bradley. È una cosa auto-evidente: un essere udi quelle dimensioni non dovrebbe essere in grado di fare quello che fa, che invece nei suoi tre anni di carriera NBA — e nella sua fenomenale stagione al college a Murray State — ci ha abituati a voli del genere. Eppure se c’è un aspetto che mi ha fatto innamorare disin dal suo arrivo in ...